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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«بوليتيكو» تفجّر مفاجأة بشأن التحقيق بمصدر الكوكايين في البيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق، إنه من غير المرجح أن يتمكن المحققون من تحديد مصدر الكوكايين في البيت الأبيض.

وقال صحيفة “بوليتيكو”، "حذر مسؤول مطلع على مسار التحقيق من أنه من غير المرجح تحديد مصدر الكوكايين، بالنظر إلى أنه تم العثور عليه في منطقة الجناح الغربي، حيث تشهد حركة مرور كثيفة للغاية”.

وقال المصدر المطلع: "سيكون من الصعب للغاية تحديد مصدر الكوكايين أو هوية الشخص”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، بأن المسحوق الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، تبين أنه كوكايين.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قال مصدر مطلع على التحقيق إن اختبارا معمليا أكد وجود كوكايين في عبوة صغيرة عثر عليها في البيت الأبيض.

وأضاف: “تم العثور على الكوكايين في الغرفة المشتركة بالجناح الغربي، والتي يمر من خلالها الزوار والموظفون، تاركين متعلقاتهم الشخصية قبل دخول مباني المكتب”.

فتح تحقيق

ووفقا لبيان صادر عن الخدمة السرية الأمريكية، فإنها تعتزم إجراء تحقيق حول كيفية وصول المادة بالضبط إلى الجناح الغربي.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، “سيشمل التحقيق فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات مدخل المبنى لتحديد من كان بإمكانه الوصول إلى الغرفة التي تم العثور فيها على المادة المخدرة”.

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وأمس، كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على مسحوق أبيض فيه، تبين أنه الكوكايين.

البيت الأبيض الكوكايين

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