14 ابريل أولى جلسات نظر دعوى طلاق زوجة طارق حامد

حددت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ، جلسة 14 أبريل أولى جلسات نظر دعوى طلاق زوجة طارق حامد في القاهرة الجديدة.

وتقدمت زوجة اللاعب طارق حامد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، مطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية بعد سنوات من الارتباط.

وبحسب أوراق الدعوى رقم 2745 لسنة 2026، استندت الزوجة إلى عدة أسباب رئيسية، على رأسها الهجر لفترة طويلة، مؤكدة أن زوجها ابتعد عنها تمامًا وتركها دون حياة زوجية فعلية لأكثر من عامين، ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية.

كما أشارت إلى امتناعه عن الإنفاق عليها، رغم ما يمتلكه من دخل مرتفع نتيجة احترافه الكروي، معتبرة ذلك إخلالًا بواجباته القانونية والشرعية.

وأوضحت الزوجة أن العلاقة بينهما بدأت في التدهور منذ انتقاله للاحتراف الخارجي في الدوري السعودي، وازدادت حدة الخلافات عقب انضمامه إلى نادي ضمك، لافتة إلى أنه رفض جميع محاولات الإصلاح، وتجنب الإقامة معها حتى خلال فترات تواجده داخل مصر.

وأضافت أنها وقفت إلى جواره طوال مسيرته الكروية، منذ زواجهما في أغسطس 2011، مرورًا بمشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2018، قبل أن تتفاقم الخلافات بينهما تدريجيًا.

واختتمت الزوجة دعواها بطلب التطليق طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بعدم التعرض لها، وسداد المصروفات وأتعاب المحاماة.