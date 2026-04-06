الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور بوقف عرض فيلم الملحد

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة رفض طعن مرتضى منصور لوقف عرض فيلم "الملحد"، في الدعوى المقيدة برقم 45856، والتي طالب فيها بإلغاء الترخيص ومنع العرض بالسينمات.

الطعن على قرار الترخيص بعرض الفيلم وأسبابه

وكان منصور قد تقدم بالطعن على عرض الفيلم بموجب صحيفة أودعت بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 أغسطس 2024، طالبًا اتخاذ إجراء عاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي القاضي بعدم سحب الترخيص ومنع العرض، معتبرًا أن الترخيص الصادر مخالف للدستور والقوانين واللوائح المنظمة، وأكد الطعن ضرورة إلزام المدعى عليهم بمصاريف الطلب العاجل، مع تنفيذ الحكم دون إعلان وبمسودة مباشرة.

وتضمنت مذكرة الطعن تفصيلًا حول محتوى الفيلم، مشيرة إلى أن القصة تدور حول أسرة متشددة دينيًا يجبر الأب فيها ابنه على ممارسات دينية بعنف، ما يدفع الابن للكراهية والابتعاد عن التعاليم، ثم يتورط مع شخصية ظاهرها الإيمان الإسلامي لكنها تقوم بأفعال منافية للدين، فيصبح الابن في نهاية المطاف ضحية انحراف وإلحاد. وأوضح الطعن أن الفيلم يستغل الدين في الترويج لأفكار ومعتقدات متطرفة ومغلوطة، وهو ما شكل أساس الدعوى القانونية.