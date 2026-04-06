القبض على شخص تعدى على آخر وأتلف سيارته بكفر الشيخ

كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بإستئجار سيارته وإحداث تلفيات بها وحال مطالبته بإصلاحها قام بالتعدى عليه وتحطيم سيارته بكفر الشيخ .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ مارس المنقضى تبلغ لمركز شرطة البرلس من القائم على النشر (عامل – مقيم بذات الدائرة) بتضرره من (أحد الأشخاص- مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالسب وبالضرب وإحداث إصابته "بخدوش متفرقة" وتلفيات بالسيارة ملكه بإستخدام قطع حجرية حال مطالبته بسداد قيمة إصلاح تلفيات السيارة التى تسبب فى إحداثها خلال مدة إيجاره لها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

