إجراء عاجل.. السلطات الأمريكية تؤكد العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المسحوق الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، تبين أنه كوكايين.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قال مصدر مطلع على التحقيق إن اختبارا معمليا أكد وجود كوكايين في عبوة صغيرة عثر عليها في البيت الأبيض.

وأضاف: “تم العثور على الكوكايين في الغرفة المشتركة بالجناح الغربي، والتي يمر من خلالها الزوار والموظفون، تاركين متعلقاتهم الشخصية قبل دخول مباني المكتب”.

فتح تحقيق

ووفقا لبيان صادر عن الخدمة السرية الأمريكية، فإنها تعتزم إجراء تحقيق حول كيفية وصول المادة بالضبط إلى الجناح الغربي.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، “سيشمل التحقيق فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات مدخل المبنى لتحديد من كان بإمكانه الوصول إلى الغرفة التي تم العثور فيها على المادة المخدرة”.

وأمس، كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على مسحوق أبيض فيه، تبين أنه الكوكايين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هانتر بايدن، الذي سبق له أن اعترف بتعاطي المخدرات، كان موجودًا في البيت الأبيض يوم الجمعة، ثم توجه إلى كامب ديفيد مع والده لقضاء عطلة عيد الاستقلال هناك.