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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء البيت الأبيض بسبب الكوكايين.. تفاصيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكدت السلطات الأمريكية، إخلاء البيت الأبيض والمنطقة المحيطة به، حيث يحقق جهاز الخدمة السرية في مادة غير معروفة تم العثور عليها، تبين أنها كوكايين.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية، إنه “تم إخلاء الأرض كإجراء احترازي بعد أن اكتشف ضباط الفرقة النظامية في الخدمة السرية عنصرًا غير معروف في مجمع البيت الأبيض في شارع 18 وشارع بنسلفانيا”.

وتم إرسال فريق المواد الخطرة التابع لإدارة الحرائق بواشنطن العاصمة لتقييم الاكتشاف، بينما أغلق جهاز الخدمة السرية عدة شوارع في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، ولكن سرعان ما اعتبرت خدمات الطوارئ الطبية في العاصمة أن المادة غير خطرة وأعيد فتح الشوارع.

والكوكايين هو مخدر من الجدول الثاني في الولايات المتحدة، مما يعني أن لديه إمكانية عالية للتعاطي والإدمان ومن غير القانوني امتلاكه دون وصفة طبية من الطبيب. 

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وانتهز مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للسخرية من نجل الرئيس جو بايدن هانتر بايدن، الذي تم توثيق صراعاته مع إدمان المخدرات بشكل جيد واعترف بها كل من الأب والابن، مشيرين إلى أنه حضر مؤخرا مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض.

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دليل يربط الاكتشاف بنجل بايدن.

جهاز الخدمة السرية كوكايين أمريكا البيت الأبيض

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