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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. العثور علي شاب بعد 8 سنوات من اختفائه

أمريكا
أمريكا

أفاد مركز تكساس للمفقودين، اليوم الإثنين، بأنه تم العثور على مراهق مفقود في ولاية تكساس الأمريكية بعد ثماني سنوات من اختفائه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اختفى رودولف “رودي” فارياس في هيوستن عام 2015 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

وكتب مركز تكساس للمفقودين:  "بعد ثماني سنوات طويلة، تم العثور على رودي... من فضلكم، بينما يتعافى رودي في المستشفى، استمروا في الصلاة لعائلته”.

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وذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن والدة فارياس، أنه “تم العثور على رودي ملقىً فاقداً للوعي بالقرب من الكنيسة مصاباً بكدمات وجروح… ما حدث له لا يزال غير واضح، حيث لم يتكلم فارياس إلا ببضع كلمات”.

ولاية تكساس الأمريكية

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