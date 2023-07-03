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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الصين .. أوكرانيا تكشف عن "خط أحمر" لتجنب إثارة غضب أمريكا

اوكرانيا
اوكرانيا

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني، فيتالي دينيجا، اليوم الإثنين، إن كييف لا تشتري أسلحة صينية لتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة.

قال دينيجا لمنافذ الأخبار الأوكرانية “ليفي بيريج”، “بقدر ما تم شرحه لي... لا يمكننا شراء أي شيء صيني حتى لا نضر بعلاقتنا مع الولايات المتحدة”.

أوضح دينيجا أن قوات كييف لديها طائرات مسيرة بكميات كبيرة لكنها تعتمد على مشتريات المتطوعين للإمدادات.

واعترف نائب وزير الدفاع الأوكراني، بأن روسيا تتمتع حاليًا بميزة الطائرات بدون طيار ضد أوكرانيا، لكنه ادعى أن الوضع سيتغير في النهاية.

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وقال دينيجا: “كل يوم سنحصل على نوع جديد من الطائرات بدون طيار. دعونا نرى ما حصلنا عليه في عام ونصف من الحرب: طائرات بحرية بدون طيار وطائرات بدون طيار“.

وأصر على أن الطائرات بدون طيار ستكون عاملاً رئيسيًا في القتال في المستقبل وأن أوكرانيا ستكون مصدرًا للابتكار بالنسبة للغرب.

وقال دينيجا: “في المستقبل سيكون لدينا نحن والروس نفس الاختلاف الذي لدينا في المركبات العسكرية”، مشيرًا إلى أن المعدات الغربية المقدمة إلى كييف كانت أفضل مما تمتلكه موسكو تحت تصرفها.

كييف الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا

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