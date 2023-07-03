رئيس “مؤتمر ميونيخ” السابق يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

قال الدبلوماسي الألماني، الرئيس السابق لمؤتمر الأمن في ميونيخ، وولفجانج إيشنجر، إنه في قمة الناتو في فيلنيوس، قد يعرض على كييف أحد البدائل الثلاثة للانضمام إلى الحلف، من بينها استخدام جميع المزايا دون الانضمام.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال إيشنجر، إن “جلف الناتو يمكنه توفير أوكرانيا دون الانضمام إلى العديد من فرص التعاون العملي التي يتلقاها أعضاء الحلف عادة. هذه هي مشتريات الأسلحة والمعدات، والمشاركة الكاملة في البرنامج التدريبي، والدورات التدريبية والتمارين”.

وأشار إيشنجر، إلي أن التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستخبارات يمكن أن يتطور بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضح أنه "لا توجد أسباب وجيهة لعدم تمكن وزير خارجية أوكرانيا أو الممثل الدائم لدى الناتو من حضور جميع اجتماعات مجلس شمال الأطلسي كضيف دائم، دون حق رسمي في التصويت".