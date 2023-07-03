يواجه السجن 15 عامًا.. أوكرانيا تتهم مسئولا كبيرا سابقا بالخيانة

أعلنت وكالة المخابرات في كييف اليوم الاثنين إن السلطات الأوكرانية وجهت اتهامات إلى مسؤول أمني كبير سابق بالخيانة.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، أُلقي القبض على أوليه كولينيتش، الذي كان يترأس دائرة الأمن في شبه جزيرة القرم، في يوليو الماضي بتهمة تجنيد عملاء آخرين موالين لروسيا بأوامر من موسكو.

وقال المحققون إن كولينيش كان يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكان يشرف عليه مسؤولون أوكرانيون سابقون آخرون انشقوا إلى موسكو.

وقال فاسيل ماليوك، رئيس ادارة أمن الدولة، الذي أشرف على عملية اعتقال كولينيتش، في بيان: "هذه إشارة واضحة لجميع أولئك الذين يعملون لصالح روسيا: ستعثر عليك وحدة المخابرات العسكرية بالتأكيد وستجعلك ترد على ما فعلته".

وفي حالة إدانته، يواجه كولينيتش ما يصل إلى 15 عامًا في السجن.

وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي العام الماضي باعتقال كولينيش كجزء من عملية "التطهير الذاتي".