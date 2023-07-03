لأول مرة.. زيلينسكي يعلن تقدم أوكرانيا في الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الجيش الأوكراني يحرز تقدما في هجومه المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليجرام: “كان الأسبوع الماضي صعبا على الخطوط الأمامية.. لكننا نحرز تقدم، نتقدم خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافعون عن أوكرانيا، وكل من يقودون هذه الحرب لانتصار أوكرانيا!”، حسبما افادت رويترز.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه لا تأثير لأحداث تمرد فاجنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الإثنين، إن محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت والجيش أظهر الولاء الكامل للقيادة الروسية.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدأ الاستيلاء على مؤسسات وأملاك مجموعة فاجنر الروسية.