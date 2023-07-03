المجر تصدم أوكرانيا بتصريحات خطيرة بشأن انضمامها لـ الناتو

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الاثنين، إن الحكومة المجرية مصرة على أنه لا يمكن مناقشة عضوية أوكرانيا في حلف الناتو طالما استمر النزاع المسلح في البلاد.

وأوضح زيجارتو في تصريحات ردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا ستتلقى دعوة من حلف شمال الأطلسي في قمة فيلنيوس للحلف يومي 11 و12 يوليو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي، ميروسلاف ولاشوفسكي، إن هذا الأمر غير وارد.

وأضاف وزير الخارجية المجري: "لا يمكن مناقشة عضوية الناتو لدولة في حالة حرب"، مشيرا إلى أن هذه القضية لا يمكن إدراجها في جدول الأعمال.

ولفت زيجارتو إلى أن الغالبية العظمى من نظرائه الأوروبيين يتفقون مع وجهة النظر هذه ويعبرون عن الرأي نفسه في المحادثات الخاصة.