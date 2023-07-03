عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تصدم أوكرانيا بتصريحات خطيرة بشأن انضمامها لـ الناتو

المجر وأوكرانيا
المجر وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الاثنين، إن الحكومة المجرية مصرة على أنه لا يمكن مناقشة عضوية أوكرانيا في حلف الناتو طالما استمر النزاع المسلح في البلاد.

وأوضح زيجارتو في تصريحات ردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا ستتلقى دعوة من حلف شمال الأطلسي في قمة فيلنيوس للحلف يومي 11 و12 يوليو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي، ميروسلاف ولاشوفسكي، إن هذا الأمر غير وارد.

وأضاف وزير الخارجية المجري: "لا يمكن مناقشة عضوية الناتو لدولة في حالة حرب"، مشيرا إلى أن هذه القضية لا يمكن إدراجها في جدول الأعمال.

ولفت زيجارتو إلى أن الغالبية العظمى من نظرائه الأوروبيين يتفقون مع وجهة النظر هذه ويعبرون عن الرأي نفسه في المحادثات الخاصة.

المجر لـ الاتحاد الأوروبي: أين ذهب المال؟

من أجل أوكرانيا.. المجر تعترض على التعديلات الجديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو الحكومة المجرية أوكرانيا حلف الناتو حلف شمال الأطلسي قمة فيلنيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة|ننشر آخر أخبارها

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

موضوعات متعلقة

وزير النقل: وصول 15 عربة قطار مكيفة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

المجر لـ الاتحاد الأوروبي: أين ذهب المال؟

من أجل أوكرانيا.. المجر تعترض على التعديلات الجديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي

أهان بلاده.. أوكرانيا ترد على تصريحات رئيس وزراء المجر بشأن هزيمتها بالحرب

مفاجأة.. المجر تكشف شرط قبول انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

تطور خطير.. المجر تحذر من كارثة وشيكة في أوروبا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

60 مليون يورو فاتورة خسائر العنف والشغب في فرنسا

بفرمان الخواجة.. طاقم حكام مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك بالدوري

الحرب لم تنته.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

اجتماع عاجل غدا .. الجامعة العربية تبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

رسالة غامضة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

"أنا لست روبوت".. ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع الإلكترونية؟

فيديو

600 جنيه| الذهب يتراجع بعد انتهاء العيد.. ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ