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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل أوكرانيا.. المجر تعترض على التعديلات الجديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي

الرئيس المجري
الرئيس المجري

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، خلال مشاورات مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل وزملاء من بلجيكا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وكرواتيا والسويد، اليوم الثلاثاء، إن المجر تعارض التعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي التي وضعتها المفوضية الأوروبية لتقديم مساعدات إضافية لـ أوكرانيا.

وقال أوربان عبر صفحته على فيسبوك، أن اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تعديلات الميزانية غير جاد وهو غير وارد بسبب اعتزام بروكسل تقديم 50 مليار يورو أخرى من المساعدات لـ أوكرانيا.

 وأضاف رئيس الوزراء المجري، أن هناك نقص في المعلومات حول استخدام أموال الاتحاد الأوروبي المرسلة إلى أوكرانيا.

وشدد على أن بروكسل تطالب بمزيد من الأموال من الدول الأعضاء لتغطية عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي الناجم عن نمو أسعار الفائدة على القروض المشتركة السابقة، لكنها تواصل الاحتفاظ بالأموال المستحقة للمجر وبولندا.

كما يعتقد أوربان أن الاتحاد الأوروبي، بدلاً من وقف الهجرة السرية، يريد تخصيص مليارات جديدة من أجل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

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