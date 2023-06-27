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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهان بلاده.. أوكرانيا ترد على تصريحات رئيس وزراء المجر بشأن هزيمتها بالحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

انتقد ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حول وضع أوكرانيا، قائلا إن رئيس الوزراء المجري أهان بلاده.

وكتب بودولياك في تغريدة علي “تويتر”: "حان الوقت لأوربان لإدراك أن أوكرانيا، التي كانت تدافع بشراسة عن حريتها وأطفالها ومستقبلهم لمدة 489 يوما، وتعارض بشكل فعال الإمبراطورية الجديدة ما بعد الاتحاد السوفيتي بسمات قاتل متسلسل تاريخي، والذي أخاف أمس نصف العالم بشدة بخروجه على القانون، لديه وكالة وسيادة مطلقة في سياستها وقراراتها... السؤال هو هل أوربان نفسه لديه وكالة، إذا كان يهين القيم الأوروبية علنا، ويلتزم بصرامة بأساطير الدعاية الروسية... كم يجب على المرء أن لا يحترم المجر حتى يدوس بسخرية سمعة بلده في الأوساخ التاريخية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن فكرة المساعدات العسكرية الغربية ستمكن أوكرانيا من هزيمة روسيا في ساحة المعركة خاطئة.

وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية: “أقف على أرض الواقع.. الحقيقة هي أن طبيعة التعاون بين أوكرانيا والغرب فاشلة”.

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وأضاف أن “الاقتراح بأن الأسلحة والتمويل والاستخبارات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي إلى كييف ستسمح لأوكرانيا بالفوز هو سوء فهم للوضع.. هذا مستحيل”.

وقال: “المشكلة هي أن الجنود الأوكرانيين سينفد منهم في وقت أبكر من الروس، وسيكون هذا هو العامل الحاسم في النهاية”.

وأضاف أوربان: “يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين موسكو وكييف في أقرب وقت ممكن وإلا ستفقد أوكرانيا قدرًا هائلاً من الثروة والعديد من الأرواح، وسيحدث دمار لا يمكن تصوره.. هذا هو السبب في أن السلام هو الحل الوحيد في هذه اللحظة”.

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