صنعت وحشا خارج أوكرانيا.. جنرال أمريكي يكشف عن خطأ واشنطن الكارثي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن البيت الأبيض لا يزال يرفض الاعتراف بأن أمريكا صنعت وحشًا خارج أوكرانيا لا يمكنهم مواجهته.

وأوضح ماكجريجور، أن “عدم القدرة على الاعتراف بفشلها هو بالتحديد سبب استمرار السلطات الأمريكية في دعم نظام كييف علنا​​، كما يفعل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن”.

وقال: "كل هذا هراء، ولكن ماذا تتوقع من هذا الشخص؟… لن يتقدم أحد في واشنطن ويقول: "مرحبًا، لقد ارتكبنا خطأ فادحًا وخلقنا وحشًا أكبر بكثير وأقوى من القوات التي اعتقدنا أنها منهزمة”.

وأشار ماكجريجور، إلى أن “روسيا الآن أكثر اتحادًا مما قد تكون عليه في العقود الأخيرة، والجيش الروسي أكبر وأقوى، والإرادة للفوز أقوى من أي وقت مضى… وأود بشدة أن أرى أننا في الولايات المتحدة نمتلك نفس الوحدة".