البيت الأبيض: بايدن وميلوني أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا بعد أحداث روسيا الأخيرة

أفاد بيان لـ البيت الأبيض، بأن الرئيس جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا، واتفقا على مواصلة التنسيق قبل قمة الناتو المقبلة.

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن أجرى اتصالا مع رئيسة وزراء إيطاليا، في إطار تنسيقه مع الحلفاء بعد الأحداث الأخيرة في روسيا.

وقال الرئيس جو بايدن، إن انتفاضة قصيرة قام بها المرتزقة الروس ضد الكرملين، جزء من صراع داخلي هناك، وإن الولايات المتحدة وحلفائها لا يشاركون فيها.

وقدم بايدن تقييمًا حذرًا للأحداث الجارية، في محاولة لتجنب تأجيج التوترات مع روسيا المسلحة نوويًا، بينما عرض دعمًا غربيًا قويًا لأوكرانيا في محاولتها لوقف الحرب الروسية.