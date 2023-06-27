بيان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن هناك أسبابا لدعوة أوكرانيا إلى الانضمام إلي حلف الناتو في قمة التحالف القادمة في فيلنيوس.

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”، "الناتو. فيلنيوس. أوكرانيا… هناك كل الأسباب لدعوة سياسية من أوكرانيا إلى التحالف. هناك فهم كامل فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا في ذلك الوقت حتى لحظة الانضمام. نحن نعمل مع الفريق لجعل قرارات قمة فيلنيوس ذات مغزى حقا".

وفي وقت سابق، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا تتوقع أن تتم دعوتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بموعد مفتوح في قمة الحلف في فيلنيوس الشهر المقبل.

وقال يرماك، في ندوة عبر الإنترنت عقدها مركز أبحاث المجلس الأطلسي: "نتوقع أن تتم دعوة أوكرانيا إلى الناتو بموعد مفتوح".

وقللت مصادر في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من التوقعات بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى القمة المقبلة.