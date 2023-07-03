أمريكا توصي رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الصين

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الصين في الفترة الحالية، بعد التعديلات التي أقرتها الأخيرة على قانون له علاقة بالتجسس.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، ذكرت الإدارة الأمريكية أن "حكومة جمهورية الصين الشعبية تطبق القوانين المحلية بشكل تعسفي، بما في ذلك إصدار حظر خروج على المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى، دون إجراءات عادلة وشفافة بموجب القانون".

وأشارت إلى أنه "قد يتم احتجاز المواطنين الأمريكيين المسافرين أو المقيمين في جمهورية الصين الشعبية دون الوصول إلى الخدمات القنصلية الأمريكية أو الحصول على معلومات حول جرائمهم المزعومة".

ولفت التحذير إلى أنه "يمكن استخدام حظر الخروج لإجبار الأفراد على المشاركة في تحقيقات الحكومة الصينية، والضغط على أفراد الأسرة للعودة من الخارج، وحل النزاعات المدنية لصالح المواطنين الصينيين، وكسب نفوذ تفاوضي على الحكومات الأجنبية".