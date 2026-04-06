القبض على شخص استعرض بدراجتة النارية في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بأحد الطرق بالغربية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد اللهو والإستعراض وتصوير مقطع الفيديو منذ عامين، وقيامه بنشره مؤخراً على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع معدلات المشاهدة.



تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

