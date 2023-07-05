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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفيديف بعد اكتشاف كوكايين في البيت الأبيض: واشنطن تعد مهدئا لطفل كييف

ديمتري مدفيديف
ديمتري مدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف الكوكايين في البيت الأبيض، إنه تم إعداد مهدئ “لطفل كييف”، بدلا من مقاتلات إف-16 الأمريكية.

وكتب مدفيديف في تغريدة على “تويتر”، “تم العثور على الكوكايين في البيت الأبيض… يبدو أنه بدلا من مقاتلات إف-16، تم إعداد مهدئ لطفل كييف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، بأن المسحوق الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، تبين أنه كوكايين.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قال مصدر مطلع على التحقيق إن اختبارا معمليا أكد وجود كوكايين في عبوة صغيرة عثر عليها في البيت الأبيض.

وأضاف: “تم العثور على الكوكايين في الغرفة المشتركة بالجناح الغربي، والتي يمر من خلالها الزوار والموظفون، تاركين متعلقاتهم الشخصية قبل دخول مباني المكتب”.

فتح تحقيق

ووفقا لبيان صادر عن الخدمة السرية الأمريكية، فإنها تعتزم إجراء تحقيق حول كيفية وصول المادة بالضبط إلى الجناح الغربي.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، “سيشمل التحقيق فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات مدخل المبنى لتحديد من كان بإمكانه الوصول إلى الغرفة التي تم العثور فيها على المادة المخدرة”.

مفاجأة.. هانتر بايدن تواجد في البيت الأبيض قبل العثور على الكوكايين

إجراء عاجل.. السلطات الأمريكية تؤكد العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض

وأمس، كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في البيت الأبيض قبل العثور على مسحوق أبيض فيه، تبين أنه الكوكايين.

ديمتري مدفيديف البيت الأبيض الكوكايين كييف

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