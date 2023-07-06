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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفاصيل اكتشاف أدوات ترجع إلى ما قبل التاريخ في بريطانيا

ادوات حجرية
ادوات حجرية

اكتشف علماء بريطانيون آثار نادرة يرجع تاريخها إلى أكثر من ٣٠٠ ألف عام، وكانت عبارة عن أدوات حجرية مستخدمة ما قبل التاريخ.

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وبحسب صحيفة «Daily Mail» البريطانية، اليوم الخميس، فإن من بين القطع الأثرية المكتشفة سكاكين صوان كبيرة جدًا وصفت بأنها "أذرع عملاقة"، حيث يعتقد أن هذا النوع من الأدوات كان يستخدم  في ذبح الحيوانات أو تقطيع اللحوم.


ويُعتقد أن الموقع الذي تم اكتشاف الآثار به يعود إلى عصور ما قبل التاريخ المبكرة عندما بدأ إنسان نياندرتال في الظهور.


وقالت عالمة الآثار، ليتي إنجري، من معهد UCL للآثار: “نصف هذه الأدوات بأنها عملاقة عندما يزيد طولها عن 22 سم ولدينا اثنان منهم بالفعل في نطاق هذا الحجم، الأكبر يبلغ طوله 29.5 سم، وهو واحد من أطول الأدوات التي تم العثور عليها في بريطانيا”.


وأضافت أنه “في الوقت الحالي لسنا متأكدين من سبب صنع مثل هذه الأدوات الكبيرة، أو أي نوع من أنواع البشر الأوائل كانوا يصنعونها، وبناءً على ذلك فإن الموقع المكتشف يوفر فرصة للإجابة على هذه الأسئلة المثيرة”.

 

وعلى الرغم من العثور على اكتشافات أثرية لهذا العصر في وادي ميدواي من قبل، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور عليها كجزء من عمليات التنقيب واسعة النطاق.

أدوات حجرية التاريخ

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