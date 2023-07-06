عمرو مصطفى: أعاني من فرط حركة ورحت لطبيب نفسي

كشف الفنان عمرو مصطفى، عن أنه تلقى نصيحة بزيارة طبيب نفسي، قائلا: "أحد المقربين نصحني بزيارة طبيب نفسي، وزرت عيادة الطبيب النفسي لمرة واحدة ولم تتكرر".



وأوضح "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه ذهب لطبيب نفسي وكان الطبيب هو من يحكي عن حياته ولم يستمع لمشكلته، مؤكدًا أنه لم يكرر الذهاب للعيادة مرة أخرى.

وأشار عمرو مصطفى، إلى أنه يعاني من مرض فرط الحركة، موضحًا أن أبنه الأصغر يعاني هو الآخر من نفس المرض، متابعًا: "أهلوا أشفقوا عليا بسبب مرض فرط الحركة، وهذا المرض جعله يتميز في الموسيقى".