وزيرا دفاع أمريكا وإسرائيل يبحثان هاتفيا التصعيد في الضفة الغربية

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، عبر مكالمة هاتفية آخر مستجدات الوضع في الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع إسرائيل لنظيره الأمريكي، إن تل أبيب ستواصل حربها على الإرهاب في كل وقت- حسب قوله-.

وأبدي المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة قلقًا متزايدًا من التوترات في الضفة الغربية بسبب أعمال العنف من قبل المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين والسياسة التوسعية لإسرائيل.

وأجرى مسؤولون أمريكيون كبار محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين للتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين ومنع التصعيد الأمني في المنطقة.

وأبدت الولايات المتحدة قلقًا متزايدًا من التوترات في الضفة الغربية بسبب أعمال العنف من قبل المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين والسياسة التوسعية لإسرائيل.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هجوم تل أبيب لن يردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب، مضيفا أنه لن يسمح بعودة جنين "ملجأ للإرهاب"- على حد وصفه-.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن العمليات العسكرية الواسعة في جنين لن تكون الأخيرة.