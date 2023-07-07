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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد دبي .. أمير كرارة يحتفل مع الجمهور في جدة بعرض فيلم البعبع

أمير كرارة في دبي
أمير كرارة في دبي

كشف الفنان أمير كرارة موعد إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” في السعودية وتحديدا جدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام منذ قليل.

وقال أمير كرارة في منشور جديد له:" البعبع مستنيكو بكره في السعودية جدة نتفرج سوا.. علي الفيلم الساعه ٧ إخواتنا وحبايبنا كل سنة وأنتم طيبين". 

لمشاهدة المنشور ومعرفة أماكن ومواعيد العروض في جدة من هنا

جاء ذلك بعد ساعات من تواجد أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع في دبي للاحتفال بعرضه وسط الجمهور، وكان برفقته ياسمين صبري ومحمد أنور وغيرهم. 

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية. 

وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع. 

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة، بعد “بيت الروبي” و"تاج"، الذي تمكن من تحقيق حوالي 27 مليون دولار، داخل مصر فقط.

البعبع أمير كرارة أبطال فيلم البعبع أجازة عيد الأضحى الفنان امير كرارة

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