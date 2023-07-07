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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص وأولاده لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطنطا

تنقيب الآثار بالغربية
تنقيب الآثار بالغربية

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية في ضبط شخص ونجله ونجلته لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بشارع راغب باشا دائرة قسم ثان طنطا .

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 تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية اخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل احد المنازل بشارع راغب باشا دائرة القسم .. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم ضبط شخص ونجله ونجلته لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وتم ضبط الأدوات المستخدمه في الواقعة .

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 كما تم فرض كردونا أمنيا بمحيط المنزل وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

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