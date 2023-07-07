عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صيحة الكتف الواحد.. إطلالة ملفتة لـ رانيا يوسف بفستان مكشوف

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة مرتدية فستان لامع بصيحة الكتف الواحد مكشوف الصدر وتسريحة شعر الكعكة، مع مكياج جذاب يبرز جمالها. 

انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى 2023.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

وكان الفنان محمد سليمان شوق الجمهور للشخصية التي تقدمها النجمة رانيا يوسف، والتي تقدم شخصية حبيبته ماري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورة تجمعه مع رانيا يوسف، وعلق عليها، قائلا:" انا بتخانق مع رانيا يوسف يا جماعة ومع مين؟ انتظرونا قريبا التاروت".

أبطال فيلم التاروت

 فيلم "التاروت"، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

المنتج بلال صبري ، مالك شركة الكينج أنتج العديد من الأفلام السينمائية التي تصدرت التريند، ومنها فيلم" زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي، وكذلك مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة بيومي فؤاد وسعد الصغير وفريدة سيف النصر، ومسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة سامح حسين، وشيماء سيف، ومسلسل "فيلا 101" مصطفي أبو سريع ومنة عرفة.

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في بطولة مسلسل "عالم تاني" والذي عرض شهر يناير الماضي، إلى جانب مشاركتها ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبدالله.

 

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٦_٢٠٤٩٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٦_٢٠٤٩٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٦_٢٠٥٣٣٥
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٦_٢٠٥٣٣٥
اطلالة ملفته اطلاله جريئه الفنانة رانيا يوسف النجمة سمية الخشاب بفستان مكشوف رانيا يوسف بإطلالة جريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مرتكب حادث القاهرة الجديدة

بعد تدشين حساب السيسي على Threads.. التطبيق يجذب 30مليون مشترك في ساعات

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور سيكون إضافة للقلعة الحمراء

أول تعليق من إيران بعد احتجاز سفينة تجارية في الخليج العربي

لـ12 دولة عربية وأوروبية.. طريقة استخراج تصريح العمل من الإنترنت

أفضل دعاء قبل النوم.. طمن قلبك واحرص عليه

نجم الأهلي السابق: عبد المنعم يمتلك عرضًا أوروبيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير ضجة واسعة لزوجين يكشفان عن تكلفة قضاء عطلة لمدة أسبوع

تحذير مهم.. شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

فيديو

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ