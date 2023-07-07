من دبي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم البعبع

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو من العرض الخاص لفيلم “البعبع” في دبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري وسط حضور كبير من الجمهور، وهي تلتقط الصور التذكارية معهم، برفقة حضور أبطال فيلم “البعبع”.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع.

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة، بعد “بيت الروبي” و"تاج"، الذي تمكن من تحقيق حوالي 27 مليون دولار، داخل مصر فقط.