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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 آلاف جنيه غرامة مروجي فيديو مشاجرة فندق الغردقة عن اللحوم الفاسدة

مشاجرة بأحد فنادق
مشاجرة بأحد فنادق الغردقة

أثارت المشاجرة المتداولة بفيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي أوساط الشارع المصري،  والذي يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء.

 

الحكومة تنفي

 

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء صحة الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء.

 

وناشدت الحكومة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة السياحة المصرية.

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حقيقة فيديو مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء

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محافظة البحر الأحمر تنفى تقديم لحوم حمير بأحد فنادق الغردقة

 

عقوبة نشر شائعات و أخبار كاذبة 

 

نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من  ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.

 

ويعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه.

 

كما يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة او منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه إو بإحداهما. 

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