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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا أتخيّل البشر | فيديو صادم لـ بريطاني في طائرة بـ كرواتيا

لا أتخيّل البشر |
لا أتخيّل البشر | فيديو صادم لـ بريطاني في طائرة بـ كرواتيا

كشف مقطع فيديو صادم اللحظة التي بدأ فيها رجل بريطاني ينطلق على متن طائرة لأنه كان يعتقد أن  “ كائنات غريبة على هيئة بشر”  كانوا يجلسون بجانبه.

 وبحسب صحيفة “ميدلي ستار”، كان المسافر على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair من مطار زادار بكرواتيا إلى مطار لندن ستانستيد ، عندما قفز من مقعده وبدأ بالصراخ والإشارة إلى شخص ما في المقاعد في 30 يونيو.

 سُمع صراخ "حان وقتك" قبل أن يتخطى مضيفة طيران ويحاول الجري في الممر وهو يصرخ: "افتح الأبواب".

 


ولكن قبل أن يتمكن من الوصول إلى مقدمة الطائرة ، قام ركاب آخرون برفعه عن الأرض ، وكانوا يصورون الحادث أيضًا.

يمكن سماع أحد الركاب يقول: "أخرجوه!" ويمكن سماع الشخص الذي يصور وهو يسأل: "ماذا يحدث الآن؟" على الرغم من أنه من غير الواضح سبب بدء الرجل بالذعر ، فقد شارك الناس المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي زاعمين أن الرجل يعتقد أن " كائنات غريبة على هيئة بشر" كانوا يجلسون بجانبه.

 وكتبت آني ستوكس على تويتر: "هذا هو الثاني شخص في غضون يومين حيث يخاف الناس على متن طائرة معتقدين أنهم كانوا يجلسون بجانب متغيري الشكل.

وكانت  مرأة في الولايات المتحدة الأمريكية فعلت نفس الامر و الآن هذا رجل ببريطاني يرى نفس الشئ.

 تمت إزالة المقطع ، الذي تمت مشاركته في الأصل على TikTok من التطبيق ولكن تمت إعادة مشاركته من قبل مستخدمين آخرين.

متن طائرة كائنات غريبة مسافر داخل طائرة يصرخ

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