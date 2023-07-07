لا أتخيّل البشر | فيديو صادم لـ بريطاني في طائرة بـ كرواتيا

كشف مقطع فيديو صادم اللحظة التي بدأ فيها رجل بريطاني ينطلق على متن طائرة لأنه كان يعتقد أن “ كائنات غريبة على هيئة بشر” كانوا يجلسون بجانبه.

وبحسب صحيفة “ميدلي ستار”، كان المسافر على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair من مطار زادار بكرواتيا إلى مطار لندن ستانستيد ، عندما قفز من مقعده وبدأ بالصراخ والإشارة إلى شخص ما في المقاعد في 30 يونيو.

سُمع صراخ "حان وقتك" قبل أن يتخطى مضيفة طيران ويحاول الجري في الممر وهو يصرخ: "افتح الأبواب".



ولكن قبل أن يتمكن من الوصول إلى مقدمة الطائرة ، قام ركاب آخرون برفعه عن الأرض ، وكانوا يصورون الحادث أيضًا.

يمكن سماع أحد الركاب يقول: "أخرجوه!" ويمكن سماع الشخص الذي يصور وهو يسأل: "ماذا يحدث الآن؟" على الرغم من أنه من غير الواضح سبب بدء الرجل بالذعر ، فقد شارك الناس المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي زاعمين أن الرجل يعتقد أن " كائنات غريبة على هيئة بشر" كانوا يجلسون بجانبه.

وكتبت آني ستوكس على تويتر: "هذا هو الثاني شخص في غضون يومين حيث يخاف الناس على متن طائرة معتقدين أنهم كانوا يجلسون بجانب متغيري الشكل.

وكانت مرأة في الولايات المتحدة الأمريكية فعلت نفس الامر و الآن هذا رجل ببريطاني يرى نفس الشئ.

تمت إزالة المقطع ، الذي تمت مشاركته في الأصل على TikTok من التطبيق ولكن تمت إعادة مشاركته من قبل مستخدمين آخرين.