عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال كبير على العرض المسرحي بابا أنا آسف

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

وسط إقبال كبير، شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد،  انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي الاستعراضي "بابا.. أنا آسف"، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض يوجه رسالة حب وتقدير لكل أب يبذل فوق المستطاع و يتحمل كل شيء في سبيل أن يرى أبناءه بخير وأن يغرس القيم والمبادئ في نفوسهم، ويسلط الضوء على كيفية تربية جيل يدرك قيمة الأب ودوره في التربية والحماية، ويقدم العرض في إطار استعراضي غنائي للأحداث وكيفية مواجهة بعض الصعوبات وحث الأطفال على التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية.

"بابا أنا آسف" تأليف سامح الرازقي، ألحان أحمد العجمي، مخرج منفذ سارة فؤاد، مصمم استعراضات كريم مصطفى، تدريب محمد محسن، تصميم ديكور شادي قطامش، وإخراج محمد الدسوقي.

بطولة الفنان القدير حسني عكري، والفنانون: خالد جمعة، سارة هاني، محمد مجاهد، بسمة مجاهد، بالاشتراك مع أبطال مسرح الطفل: فرح رفاعي، سليم السفطي، جنى مدحت، ريتال رفاعي، مهند وائل، ساجد عماد، ريبيكا أسامة، فرح هاني، غنى هاني، لانا حافظ، تالا رفعت، معاذ تامر، كادي محمد، مليكة محمود، خديجة السفطي، ليان حافظ، مالك غريب، هولي أسامة.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويقدم بإشراف فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

مسرح قصر ثقافة بورسعيد ليالي العرض المسرحي بابا أنا آسف الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

حالة الطقس.. الأصاد تخذر من الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

حرقوا علميّ السويد وإسرائيل .. احتجاجات ضخمة في لبنان

فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ