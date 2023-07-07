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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد انفجار تيتان.. الشركة مالكة الغواصة توقف رحلاتها|ما القصة؟

غواصة تيتان
غواصة تيتان

أكدت شركة Oceangate التي تقف وراء الغواصة تيتان التي انفجرت الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص ، أنها أوقفت جميع العمليات.

 وأعلنت الشركة على موقعها على الإنترنت أنها "أوقفت جميع عمليات الاستكشاف والعمليات التجارية" إثر المأساة الواقعة قبالة سواحل كندا التي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

 وبحسب الموقع ، فقد خططت الشركة لرحلتين إلى الأنقاض في يونيو 2024 ، وسيتم إلغاؤها الآن.

فقدت الغواصة OceanGate Explorations 'تيتان ' الاتصال مع سفينتها الأم Polar Prince بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من هبوطها إلى حطام تيتانيك يوم الأحد 18 يونيو.

غواصة تيتان

تُرك الرجال الخمسة الذين كانوا على متن السفينة مع 96 ساعة فقط من الأكسجين ، وتم إعلان وفاتهم بعد فترة وجيزة بينما كان العالم يراقب على أمل أن يتم العثور عليهم أحياء.

 وفي حديثه بعد العثور على أدلة من الحطام ، قال الكابتن جيسون نيوباور ، رئيس مجلس تحقيقات البحرية (MBI) ، إن أجزاء من الحطام كانت بمثابة "دليل حيوي".

 وقال: "أنا ممتن للدعم المنسق الدولي والمشترك بين الوكالات لاستعادة والحفاظ على هذا الدليل الحيوي على مسافات وأعماق بعيدة عن الشاطئ.

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