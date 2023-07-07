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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عادل تستمتع بالبحر خلال عطلة الصيف

غادة عادل
غادة عادل

شاركت الفنانة غادة عادل، جمهورها، عبر إنستجرام، فيديو جديدا لها خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية فى إحدى الأماكن الساحلية.

وظهرت غادة عادل وهي تسبح في البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية مرتدية ملابس البحر، مما حازت على إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عادل، فيلم "ساعة إجابة" والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، والعمل فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورق عنب" التي تضم شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧٠٧_١٩١٩٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٧_١٩١٩٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٧_١٩١٩٣٨
العطلة الصيفية تسبح في البحر غادة عادل إطلالة جذابة اعمال غادة عادل الأماكن الساحلية

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