لمحدودي الدخل.. اشتري شقة بالتقسيط من مبادرة التمويل العقاري

تعتبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر تتنافس فيما بينها في توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.

يتيح البنك الأهلي إمكانية تقديم الطلبات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 3% والحصول على شقة سكنية بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.

ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك على موقعه الإلكتروني.

التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك..

الدخل الشهرى: يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 آلاف جنيه للفرد، و8 آلاف جم للأسرة.

السن: أن لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد اقصى 75 عاما في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

الجنسية: المصريين المقيمين فقط.

مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة.

مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والأقصى 30 سنة.

قيمة الوحدة: يحدد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر.

الدفعة المقدمة: %10 كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

قيمة التمويل: حتى 90% من إجمالى قيمة الوحدة.

وديعة الصيانة: 10% كحد اقصى من سعر الوحدة (على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة).

نسبة عبء الدين: أن لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى 40% من صافى دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، بواقع 50% لكافة التزامات العميل.

سعر الفائدة: 3% متناقص.

مصاريف التمويل العقاري من البنك الأهلي



-مصاريف إدارية: 0.5% من مبلغ التمويل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

مميزات التمويل العقاري من البنك الأهلي



-مصاريف فتح الحساب مجاناً.

-مصاريف الاستعلام الائتماني مجاناً.

-وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

-عمولة السداد معجل: لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل ويتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة بهذا الشأن.

-عمولة التأخير: 2% على الأقساط مستحقة الدفع.