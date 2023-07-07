كيف تجعل الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى ؟.. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

كيف تجعل الله عزوجل يذكرك في الملأ الأعلى ؟ سؤال يشغل الأذهان لدى الكثيرين، خاصة لارتباطه بحديث قدسي، يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في بيانه لأسرار هذا الحديث، إن من جميل المنن ومن أعلى النعم أن الله سبحانه وتعالى يذكر إسمك في الملأ الأعلى عند ذكره تعالى وفي الحديث القدسي "ومن ذكَرَني في ملإٍ ذكرتُهُ في ملإٍ خيرٍ منه ".

كيف تجعل الله عزوجل يذكرك في الملأ الأعلى ؟

وأضاف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هكذا يمن الله علينا وهو الذي خلقنا ووفقنا لذكره ، فإذ به يعطينا على هذا الذكر -وهو الذي يعود علينا بتنوير القلوب وغفران الذنوب- يعطينا أجراً حسناً عليه ،لو تخيل الإنسان أنه كلما ذَكر ربه من قلبه ذُكر في الملأ الأعلى في الحضرة القدسية”.

وتابع: في الحديث: "إِذَا أحَبَّ اللَّهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فأحْبِبْهُ، فيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فيُنَادِي جِبْرِيلُ في أهْلِ السَّمَاءِ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فأحِبُّوهُ، فيُحِبُّهُ أهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ". يأخذ سيدنا جبريل الكلام وينزل به إلى من بعده ويقول إن ربكم يحب فلاناً فأحبوه، وتتسلسل هذه المحبة من الملأ الأعلى فيجد أحدكم نفسه وقد أحبه الناس من غير حول له ولا قوة {واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وقَلْبِهِ} ، واعلموا أن الله - سبحانه وتعالى - عندما يذكرك في الملأ الأعلى فإنه يلقى عليك محبة منه .

وشدد على أن قوله تعالى : {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } دافعة للذكر ، وتجعلك محلاً لنظره عز وجل {ولِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}.



فضل الصلاة على النبي

- امتثال لأمر الله بالصلاة عليه.

-موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه.

- موافقة الملائكة في الصلاة عليه.

- حصول عشر صلوات من الله تعالى.

- أن يرفع له عشر درجات.

- يكتب له عشر حسنات.

- يمحى عنه عشر سيئات.

- ترجى إجابة دعوته.

- الصلاة على النبي سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم.

- الصلاة على النبي سبب لغفران الذنوب وستر العيوب.

- الصلاة على النبي سبب لكفاية العبد ما أهمه.

- الصلاة على النبي سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم.

- الصلاة على النبي تقوم مقام الصدقة.

- الصلاة على النبي سبب لقضاء الحوائج.

- الصلاة على النبي سبب لصلاة الله وملائكته على المصلي.

- الصلاة على النبي سبب زكاة المصلي والطهارة له.

- الصلاة على النبي سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته.