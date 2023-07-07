ماذا أفعل مع سماع صلِ على النبي أثناء الصلاة ؟

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالاً يتعلق بحكم الصلاة على النبي، يقول السائل: إذا سمع المصلي: صل على النبي وهو في الصلاة فماذا يفعل؟

الصلاة على النبي

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر: فالمصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففي حاشية قليوبي وهو شافعي: (تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ركنا تارة كالتشهد الأخير، وبعضا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها.

وتابعت: تجوز في هذه الحالة عند المالكية لكن تكون سراً مع عدم الإكثار منها، ففي المنتقى للباجي وهو مالكي: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تُنَافى بالصلاة بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه. ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس. ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته. انتهى.

وشددت لجنة الفتوى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية.

فضل الصلاة على النبي

قال ابن عطاء الله السكندري يرحمه الله تعـالى: مَنْ فاته كثرة الصيام والقيام ـ فليشغل نفسه بالصّلاة على رسول الله ﷺ ، فإنك لو فعلت في عمرك كل الطاعات، ثم صلى الله عليك صلاة واحدة، رجحت تلك الصّلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك من جميع الطاعات، لأنك تصلي على قدر وسعك، وهو سبحانه وتعالى يُصلي عليك قدر ربوبيته ، هذا إذا كانت صلاة واحدة .. فكيف إذا صلَّى عليك عشراً بكل صلاة كما جاء في الحديث الصحيح .

وكيف إذا صليت على النبى عشر مرات فيصلى الله عليك مئة مرة.. وإذا صليت عليه مئة صلى الله عليك بها ألفا، وفى حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم : (من صلى على ألف مرة حرم الله جسده على النار)، وفى رواية أخرى :(من صلى على ألفين قبلته بين عينيه وهو نائم).

كما قال سهل التسترى: الصلا‌ة على النبي أفضل العبادات، لأ‌ن الله تعالى تولا‌ها هو وملا‌ئكته ثم أمر بها المؤمنين ، وسائر العبادات ليست كذلك .

كما أن الصلاة على النبي هى العمل الوحيد الذى تتخطفه الملائكه من بين شفتيك. والعمل الوحيد الذى يتقبله الله حتى ولو كنت غير مستحضرا لمعانيها وعظمتها ..لذلك قالوا : أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد.

وقال ابن القيم : من أراد انشراح الصدر ، وغفران الذنب ، وتفريج الكرب ، وذهاب الهم ـ فليُكثر من الصّلاة على النبي ﷺ .