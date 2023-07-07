عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا أفعل مع سماع صلِ على النبي أثناء الصلاة ؟

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالاً يتعلق بحكم الصلاة على النبي، يقول السائل: إذا سمع المصلي: صل على النبي وهو في الصلاة فماذا يفعل؟

الصلاة على النبي

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر: فالمصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففي حاشية قليوبي وهو شافعي: (تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ركنا تارة كالتشهد الأخير، وبعضا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها. 

وتابعت: تجوز في هذه الحالة عند المالكية لكن تكون سراً مع عدم الإكثار منها، ففي المنتقى للباجي وهو مالكي: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تُنَافى بالصلاة بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه. ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس. ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته. انتهى.

وشددت لجنة الفتوى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية.

فضل الصلاة على النبي.. وهذه أفضل صيغة تنحل بها العقد والكروب

حث عليه النبي.. عمل صالح يستغرق لحظة واحدة يغفر جميع ذنوبك

فضل الصلاة على النبي

قال ابن عطاء الله السكندري يرحمه الله تعـالى: مَنْ فاته كثرة الصيام والقيام ـ فليشغل نفسه بالصّلاة على رسول الله ﷺ ، فإنك لو فعلت في عمرك كل الطاعات، ثم صلى الله عليك صلاة واحدة، رجحت تلك الصّلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك من جميع الطاعات، لأنك تصلي على قدر وسعك، وهو سبحانه وتعالى يُصلي عليك قدر ربوبيته ، هذا إذا كانت صلاة واحدة .. فكيف إذا صلَّى عليك عشراً بكل صلاة كما جاء في الحديث الصحيح .

وكيف إذا صليت على النبى عشر مرات فيصلى الله عليك مئة مرة.. وإذا صليت عليه مئة صلى الله عليك بها ألفا، وفى حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم : (من صلى على ألف مرة حرم الله جسده على النار)، وفى رواية أخرى :(من صلى على ألفين قبلته بين عينيه وهو نائم). 

كما قال سهل التسترى: الصلا‌ة على النبي أفضل العبادات، لأ‌ن الله تعالى تولا‌ها هو وملا‌ئكته ثم أمر بها المؤمنين ، وسائر العبادات ليست كذلك .

كما أن الصلاة على النبي هى العمل الوحيد الذى تتخطفه الملائكه من بين شفتيك. والعمل الوحيد الذى يتقبله الله حتى ولو كنت غير مستحضرا لمعانيها وعظمتها ..لذلك قالوا : أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. 

وقال ابن القيم : من أراد انشراح الصدر ، وغفران الذنب ، وتفريج الكرب ، وذهاب الهم ـ فليُكثر من الصّلاة على النبي ﷺ .

الصلاة على النبي صل على النبي حكم الصلاة على النبي الصلاة لجنة الفتوى التشهد فضل الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

شاهد.. ترحيب حار بالنجم الفرنسي مبابي خلال زيارة مسقط رأسه في الكاميرون

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

خطيب الجامع الأزهر: العمل الصالح يشمل ما يتعلق بالدين والدفاع عنه

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدركه بـ 15 كلمة قبل الغروب

فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

نجاة الأمة.. علي جمعة : الله اختار لنا بناء ديننا على العلم

حكم من لم يدرك إلا التشهد..هل تكتب له الجمعة أم يؤدي الظهر؟

أدعية الرسول في الفجر.. بـ 10 كلمات أرح قلبك واقضِ حاجتك

دعاء يوم الجمعة.. خير ما يقال في أوقات الاستجابة للرزق والشفاء

النشرة الدينية.. 12 كلمة يجبر الله بها خاطرك ويبدل همك لفرح.. و 9 أعمال لا تغفلها ليلة الجمعة

ترشيحاتنا

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: مصر من أولى الدول امتلاكا لأقمار البث التليفزيوني

10 كلمات تفتح لك أبواب السماء في وداع ذي الحجة .. لا تغفلها

تونس.. قرارات رئاسية عاجلة بإعفاء موظفين عموميين من منصبيهما

سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

بكري: رغم احترامي للجميع المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن مشاركته بعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

بمعطف جينيفر لوبيز.. شاكيرا تتألق بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ