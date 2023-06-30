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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أكتب اسمك بين المشفعين.. 4 فضائل للصلاة على النبي يوم الجمعة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

يغفل الكثيرون عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، حيث كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أوجه فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. 

فضل الصلاة على النبي

وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن هذا العمل العظيم سبب لعرض اسم من يقوم به على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عنده، حيث  دل على ذلك عدة أحاديث منها ما يلي :

(1) قال رسول الله صلى االه عليه وسلم (أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك : يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة) . أخرجه الديلمي وأبو الشخ والبزار والبخاري في التاريخ وأسانده تصل إلى درجة الحسن

(2) كما أخرج الحاكم وغيره واللفظ له عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته)، وقال الحاكم صحيح الإسناد 

(3)  روى أبو داود في سننه عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة  فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا يارسول الله : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون بليت ، فقال (إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء ) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة وسنده صحيح

وأكد استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. 

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فضل الصلاة على النبي

قال ابن عطاء الله السكندري يرحمه الله تعـالى: مَنْ فاته كثرة الصيام والقيام ـ فليشغل نفسه بالصّلاة على رسول الله ﷺ ، فإنك لو فعلت في عمرك كل الطاعات، ثم صلى الله عليك صلاة واحدة، رجحت تلك الصّلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك من جميع الطاعات، لأنك تصلي على قدر وسعك، وهو سبحانه وتعالى يُصلي عليك قدر ربوبيته ، هذا إذا كانت صلاة واحدة .. فكيف إذا صلَّى عليك عشراً بكل صلاة كما جاء في الحديث الصحيح .

وكيف إذا صليت على النبى عشر مرات فيصلى الله عليك مئة مرة.. وإذا صليت عليه مئة صلى الله عليك بها ألفا، وفى حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم : (من صلى على ألف مرة حرم الله جسده على النار)، وفى رواية أخرى :(من صلى على ألفين قبلته بين عينيه وهو نائم). 

كما قال سهل التسترى: الصلا‌ة على النبي أفضل العبادات، لأ‌ن الله تعالى تولا‌ها هو وملا‌ئكته ثم أمر بها المؤمنين ، وسائر العبادات ليست كذلك .

كما أن الصلاة على النبي هى العمل الوحيد الذى تتخطفه الملائكه من بين شفتيك. والعمل الوحيد الذى يتقبله الله حتى ولو كنت غير مستحضرا لمعانيها وعظمتها ..لذلك قالوا : أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. 

وقال ابن القيم : من أراد انشراح الصدر ، وغفران الذنب ، وتفريج الكرب ، وذهاب الهم ـ فليُكثر من الصّلاة على النبي ﷺ .

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