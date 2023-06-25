أفضل ذكر في عشر ذي الحجة .. 20 كلمة لاتغفلها في الثلاثة الباقية

يغفل الكثيرون عن أفضل ذكر في عشر ذي الحجة، خاصة مع دخول سابع أيامها وثامن لياليها، ومع بقاء نحو ثلاثة أيام ردد أفضل ذكر في عشر ذي الحجة، خاصة وأنه ثابت بالسُنة النبوية المطهرة.

وفي التقرير التالي نرصد أفضل ذكر في عشر ذي الحجة، وما يقال في خير أيام الدنيا يوم عرفة وسابقه غداً يوم التروية الثامن من ذي الحجة، ولاحقه يوم النحر - يوم عيد الأضحى المبارك، الموافق الأربعاء المقبل العاشر من ذي الحجة 1444 هجريا الثامن والعشرون من يونيو الجاري.

أفضل ذكر في عشر ذي الحجة

خص النبي -صلى الله عليه وسلم- الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، بكثرة التحميد والتهليل والتكبير، وهي: «الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»، ويعد العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة هو أحب إلى الله تعالى من العمل في غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيامٍ أعظمُ عند اللهِ ولا أحبُّ إليه العملُ فيهن من أيامِ عشرِ ذي الحجةِ».

ويعتبر التحميد والتهليل والتكبير في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة من الأعمال الصالحة التي تدخل صاحبها الجنة، كما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلا بُشِّرَ، وَلا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلا بُشِّرَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ».

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الأمر يدل على أهمية هذه الأيام وأهمية العمل الصالح وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، منوهًا أنها أيام تدعوا للجد والاجتهاد وأفضل الأعمال التي يتقرب الله فيها في هذه الأيام هي الذكر قال الله تعالى: "وأذّن في الناس بالحجِّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"، الآية 27 من سورة الحج.

وأشارت إلى أن أفضل الذكر التكبير والتهليل والتلبية، ويبدأ التكبير من أول يوم ذي الحجة وهو سُنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يطوفون الشوارع والطرقات ويهللون ويكبرون فرحا وسرروًا بهذه الأيام المباركة.

أفضل ذكر في عشر ذي الحجة

1- اللهمّ فرّج عنّي ما أهمّني وما أغمّني، وفرّج عن الأمّة الإسلاميّة جمعاء، اللهمّ ارفع عنّا الغلاء والوباء والبلاء، ويسّر أمورنا، وارزقنا من فضلك يا كريم، يا ذو المنّة والغنى، اللهمّ لا تدع فينا شقيّاً، ولا تدع بيننا محروماً، ولا تدع بيننا عاصياً، اللهمّ اهدنا إلى طريقك الحقّ أجمعين.

2- اللهمّ ارحمني برحمتك، ومدّني بقوّتك، وارزقني من فضلك، يا كريم يا رحيم، اللهمّ اغفر لي وارضَ عنّي، وعافني واعفُ عنّي، اللهمّ أصلح شأني كلّه، ولا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهمّ ارحمني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

3- يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لما تريد، أسألك اللهمّ بأسمائك الحسنى، أن تغفر لي ذنوبي، وتنقّني من الخطايا، وأن تكتبني من المعتقين من النّيران يوم الحساب، اللهمّ إنّي أسألك أن تعفو عنّي، أسألك أن ترضى عنّي، وأسألك أن ترزقني من فضلك وكرمك، وتغنني بكلّ حلال ٍوطيّب، آمين.

4- اللهم إنا نسألك عفوًا يكفينا وعافية تغنينا وعتقًا من النار ينجينا ومقامًا في الفردوس يعلينا.

5- اللهم في العشر الأوائل بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء.

6- يارب بك تطيب الخواطر، ومن عندك تتحقق الأمنيات، يارب إستودعناك أمورًا في خواطرنا فحققها لنا يا الله.

7- اللهم بلغنا يوم عرفة وعيد الأضحى بلوغًا حسنًا يرضيك عنا يا الله.

8- اللهم أجعل لنا في العشر الأوائل أفضل الأعمال وأحسن الطاعات ولا تجعلنا من أحسن المحرومين.

9- اللهم اجعل لنا في العشر الأوائل من ذي الحجة نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة للدعاء.

10- اللهم تقبل منا صالح الأعمال في تلك الأيام المباركة، وأعفو عنا واغفر لنا.

أفضل الذكر في عشر ذي الحجة

1- اللهم لا تخرجنا من الأيام العشر إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وقلوب سليمة بيضاء.

2- اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، وترحم أمواتنا، وألا تجعل بيننا صاحب حاجة أو مريض أو محتاج إلا وقضيتها له.

3- اللهم يا من أقسمت بهذه الليال العشر، ارحمنا يوم الحشر، واصرف عنا كل شر، واجعل لنا من كل عسر يسر.

4- اللهم يسر لنا صيام يوم عرفة واغفر لنا ما فات وتجاوز عن كل السيئات، واجعل عيدنا مبارك وأيامنا سعيدة.

5- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

6- اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

7- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

8- اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

9- اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

10- اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

أدعية يوم عرفة قصيرة

ونقول في دعاء عرفات اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

-اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والأنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين.