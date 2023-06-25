عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم عرفة وفضله في الإسلام .. ردد كثيرا "لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ"

دعاء يوم عرفة
دعاء يوم عرفة

يعتبر يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [سورة التوبة : 39] ، ومعروف عن هذا اليوم أنه يستجاب فيه الدعاء ، ولهذا نسرد في هذا التقرير ما ورد عن دعاء يوم عرفة وأبرز الكلمات التي يستحب ترديدها في هذا اليوم العظيم.

فضل يوم عرفة .. تعرف على سبب تسمية عرفات بهذا الاسم ؟

دعاء للميت في وقفة عرفة.. اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته

دعاء يوم عرفة

من دعاء النبى -صلى الله عليه وسلم- فى يوم عرفة هو "اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم واعفو عما تعلم إنك الأعز الأكرم".

كما يعتبر أبرز ما قيل عن دعاء يوم عرفة ، ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي (3585).

كما يعتبر قول لا إله إلا الله هو من أفضل الذكر  وأفضل دعاء يوم عرفة ، خلال هذا اليوم المبارك ، علاو على الإكثار من الاستغفار، وحسن التأدب، والابتسام فى وجه المؤمنين.

دعاء يوم عرفة

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.
اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.
اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

دعاء يوم عرفة


فضل دعاء يوم عرفة


عظمّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة».

الله تعالى يعتق الكثير من النار في يوم عرفة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» رواه مسلم في الصحيح.

الله تعالى يباهي بأهل عرفة أهل السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء» رواه أحمد".

دعاء يوم عرفة يوم عرفة أدعية يوم عرفة فضل دعاء يوم عرفة الدعاء الأشهر الحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهي ليلي

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

الزمالك يرد على توقيع سيف فاروق جعفر لبيراميدز: لن يستطيعوا تسجيله

طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة مغادرة قائد فاجنر مدينة روستوف الروسية

هبة قطب: اتصرف أخطر كلمة تقولها الزوجة لزوجها

الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الطبية خلال السنوات الأخيرة

صرف معاشات يوليو 2023 عن طريق فروع بنك ناصر.. اليوم

دعاء يوم عرفة وفضله في الإسلام .. ردد كثيرا "لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ"

هما اللي طلبوني.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ