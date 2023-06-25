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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل يوم عرفة .. تعرف على سبب تسمية عرفات بهذا الاسم ؟

جبل عرفات
جبل عرفات

كشف الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن إجابة سؤال : لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم ؟

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فضل يوم عرفة

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن يوم عرفة ، هو المكان الوادي الذي يجتمع فيه المسلمون، والذي يعد الوقوف فيه من أركان الحج، اسمه عرفات.

وأشار إلى أنه قيل في سبب تسمية عرفات بهذا الاسم ، هو عندما نزل آدم وحواء ، نزلوا فتباعدوا وسعى كل واحد منهم للعثور على الآخر ، فالتقيا بعرفات ، فسمى هذا المكان بعرفات الله ، وهذا مذكور في الآثار عن الأديان السابقة.

وأضاف، أن سيدنا آدم وهو يبحث عن حواء ، كان يدعو الله ، لأنه يفتقدها ويخاف عليها ، وهي كذلك تدعو الله ، بأن يرزقها بآدم أخرى.

وتابع: لما التقيا كان هذا المكان له خصوصية في استجابة الدعاء ، بسبب كثرة دعاء آدم وحواء ، بحثا عن بعضهما وهما تائهان في الأرض، فأصبح عرفات رمزا لاستجابة الدعاء، ولذلك يستجيب الله في هذا المحفل للحجاج على سبيل الفرد وعلى سبيل المجموع.

يوم عرفة
 

وورد الكثير من الأحاديث التي تثبت فضل يوم عرفة ، فهو يوم مغفرة للذنوب ورفعة الدرجات ومغفرة السيئات وقضاء الحاجات وفيه من الأسرار ما ينبغي الوقوف عليها والتأمل فيها.

وثبت عن فضل يوم عرفة أنه يوم تجديد العهد لله واستجابة للفطرة ، فيقول الله (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ).

عن فضل يوم عرفة ، ثبت أنه يوم عتق النيران ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» رواه مسلم في الصحيح.

وثبت عن فضل يوم عرفة ، ما ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

 

 

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