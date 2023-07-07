حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري غدا

كشف ماهر همام نجم الأهلي السابق، عن طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، والمقرر أن تنطلق غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري غدا”.

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز الهدف، بيرسي تاو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط؛ من أجل الوصول إلى النقطة 77، وإعلان تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.