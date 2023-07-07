عمرو مصطفى: مؤدو المهرجانات سرقوا ألحاني.. وتحرك قانوني ضدهم

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه لا يجب وصف ما يقوم به مؤدو المهرجانات اقتباس الألحان الخاص به، ولكنه في الحقيقة سرقة، مؤكدا أنه لا يتعالى على مؤدي المهرجانات.

وأضاف "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "لو حد سرقي بيتي محدش هيقول أني بتعالى على الحرامي"، مؤكدا أنه سيكون هناك تحرك قانوني للحصول على كافة حقوقه.

وأوضح عمرو مصطفى، أنه لا يجب الدفاع عن مؤدي المهرجانات عقب اقتباس ألحان له، مشددًا على أنه سيكون هناك تحرك قانوني وتحرير محضر في المحكمة ضد أي شخص سرق ألحانه.