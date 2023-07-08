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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد خسارة 700 جنيه.. الذهب يتجه للهبوط وهذه أسعار اليوم السبت 8-7-2023

صدى البلد

خسر سعر جرام الذهب حوالي 700 جنيه من رصيده من أعلى مستوى له عند 2900 جنيه ليسجل خلال تعاملات اليوم السبت 8-7-2023 مستويات 2200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت 8-7-2023

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,491 شراء 2,514

سعر الذهب عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,886

سعر الذهب عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,514

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,491 شراء 2,514
عيار 22بيع 2,284 شراء 2,305
عيار 21بيع 2,180 شراء 2,200
عيار 18بيع 1,869 شراء 1,886
عيار 14بيع 1,453 شراء 1,467
عيار 12بيع 1,246 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,483 شراء 78,194
الجنيه الذهببيع 17,440 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,491,429 شراء 2,514,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

انخفاض الذهب للأسبوع الرابع على التوالي 

أسعار الذهب في طريقها لتسجيل انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي في ظل استمرار تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وذلك بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكي التي أظهرت قوة ومرونة القطاع في مواجهة عمليات رفع الفائدة مما يعمل على دعم التضخم الذي يحاول البنك الفيدرالي مواجهته برفع الفائدة.

وشهدت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة تحركات عرضية ضعيفة ليرتفع بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1915 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوياته عند 1902 دولار للأونصة.

فشلت محاولات الذهب خلال هذا الأسبوع في اختراق منطقة المقاومة عند 1925 – 1935 دولار للأونصة، ليعود إلى الهبوط ويعيد اختبار مستوى الدعم 1900 دولار للأونصة، وذلك بدعم من البيانات الأمريكية عن قطاع العمالة التي أظهرت قوة واستقرار في سوق العمل قد يتطلب معها استمرار البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام. 

وصدر يوم أمس عن الولايات المتحدة مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو ليظهر توفير الاقتصاد 497 ألف وظيفة جديدة أعلى بكثير من التوقعات بقيمة 226 ألف والقراءة السابقة لشهر مايو عند 267 ألف وظيفة.

وعملت هذه البيانات على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب يوم أمس كونها تدل على قوة قطاع العمالة وهو القطاع الرائد في الاقتصاد الأمريكي والذي يراقبه البنك الفيدرالي عن كثب لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل حاد لتسجل ارتفاع بنسبة 5.3% منذ بداية الأسبوع وتسجل أعلى مستوى منذ نهاية شهر فبراير الماضي عند 4.087%. 

ومن جهة أخرى ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يعد الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، وسجل مستوى تاريخي هو الأعلى منذ عام 2006 تقريباً عند 5.101%. 

ارتفاع العائد على السندات الأمريكية يعكس ثقة الأسواق في ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة، وقد تم تسعير الأسواق باحتمال بنسبة 92% أن الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه شهر يوليو الجاري. 

وتسبب هذا في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب بسبب تزايد تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة. 

هذا وتنتظر الأسواق اليوم صدور تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الأهم عن القطاع الغير زراعي عن شهر يونيو، مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة بمقدار 224 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 339 ألف، وأن تتراجع معدلات البطالة إلى 3.6% من 3.7%. 

بينما يتداول الدولار الأمريكي اليوم في نطاق ضيق قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي، وذلك بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، قبل أن يغلق جلسة الأمس منخفضاً بنسبة 0.3%.

بنك أوف أمريكا يخفض توقعاته لأسعار الذهب 
قام بنك أوف أمريكا بتخفيض توقعاته لأسعار الذهب خلال تحديث لتوقعات الأسعار الخاصة بهم، ويرى البنك الأمريكي أن متوسط الأسعار في 2023 يبلغ حوالي 1923 دولار للأونصة، بانخفاض أكثر من 4 ٪ عن متوسطها السابق البالغ 2009 دولار للأونصة.

وأوضح البنك أن السبب في هذا التخفيض يرجع إلى التوقعات برفع الفائدة مرتين اضافيتين خلال النصف الثاني من العام، وأن ارتفاع عائدات السندات وارتفاع الدولار الأمريكي يبقيان المستثمرين بعيدًا عن السوق، حيث انخفض الاهتمام بالمضاربة في العقود الآجلة للذهب والمنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في الأسابيع الأخيرة. 

كما أشار البنك أنه من غير المرجح أن يتعافى الذهب حتى يصل البنك الفيدرالي إلى نهاية دورة التشديد النقدي ورفع الفائدة، وأن أسعار الذهب الحالية تجد دعم كبير من عمليات شراء البنوك المركزية للذهب وزيادة احتياطاتها.

صناديق الاستثمار في الذهب تخسر المزيد من الاستثمارات في يونيو 

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن شهر يونيو الماضي شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بقيمة 3.7 مليار دولار بما يساوي 56 طن من الذهب على مستوى الصناديق المتداولة في الذهب عالمياً، مما أدى إلى سحب استثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار ما يساوي 50 طنا من الذهب.

أبرز الاستثمارات الخارجة من الصناديق كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، والتي خسرت مجتمعة 3.5 مليار دولار بقيمة 53 طن ذهب خلال شهر يونيو، وقد حدثت غالبية التدفقات الخارجة عندما انخفض سعر الذهب خلال النصف الثاني من الشهر وسط تشدد من البنوك المركزية الرئيسية في مواجهة الضغوط التضخمية.

تسبب التدفق الخارجي للاستثمار من صناديق الذهب لشهر يونيو في تحول الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب خلال النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى سلبي بمقدار 50 طنًا، وهو ما يعادل خروج سيولة نقدية تبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي.

من جانب آخر هدأت أنشطة التداول في سوق الذهب العالمية في يونيو، حيث بلغ متوسطها 152 مليار دولار أمريكي في اليوم بانخفاض 13٪ عن شهر مايو. قد يكون ضعف سعر الذهب خلال الشهر قد أثر على حماس المستثمرين لتداول الذهب. بينما ظل سوق OTC (التداول الغير فعلي) مستقرًا نسبيًا مع انخفاض معتدل بنسبة 1٪ على أساس شهري.

انخفضت أحجام تداول الذهب في البورصات بنسبة 29٪، كما انخفض متوسط الأحجام اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب بنسبة 21٪ على أساس شهري. حيث بلغ إجمالي صفقات الشراء الصافية لعقود الذهب الآجلة في كومكس (بورصة السلع) 478 طناً في 27 يونيو، أي أقل بنسبة 11٪ من نهاية مايو.

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