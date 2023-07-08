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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طبيب حادث الكوامل: مدين بحياتي لمخترع الـ Airbag

جانب من حادث طبيبي
جانب من حادث طبيبي مستشفى سوهاج الجامعي

"الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. اتكتبلنا عمر جديد طالعين من نباطشية شديدة شغالين فيها لحد ٧ ونص الصبح في استقبال مستشفى الكوامل مقعدناش لحظة"، بهذه الكلمات استهل الدكتور محمد شعبان، طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، منشوره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

والذي أعلن من خلاله إصابته بصحبة صديقه الدكتور حسام الدين مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، ونجل رئيس جامعة سوهاج، بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارتي ملاكي، أثناء عودتهما من نباطشية استمرت للساعة السابعة والنصف صباحًا؛ ما اهلكهما صحيًا وافقظهما القدرة على السيطرة على السيارة.

واستكمل منشورة عبر فيسبوك كاتبًا:" وكل اللي شاغلنا اننا نوصل نستلم القسم في الجامعة القديمة قبل الساعة ٨ ولكن هي أقدار الله عز وجل وستره ولطفه وكرمه اننا طلعنا منها على خير مدين بحياتي لمخترع الـAirbag شالت كتير عننا".

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تفاصيل الواقعة

IMG-20230707-WA0072
IMG-20230707-WA0072
IMG-20230707-WA0071
IMG-20230707-WA0071

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب طبيبان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة ملاكي بسيارة أخرى، أثناء عودتهما من نباطشية استمرت 24 ساعة متواصلة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، على طريق سوهاج/ الكوامل.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده اصطدام سيارة ملاكي بأخرى على طريق سوهاج/ الكوامل دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة نجل رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسام الدين مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، والدكتور محمد شعبان طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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