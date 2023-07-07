آثار الذعر في سوهاج.. النيابة تأمر بحبس مبيض محارة بواقعة إطلاق النار

أمرت النيابة العامة بحبس مبيض محارة في منتصف العقد الرابع من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإطلاق أعيرة نارية بشوارع قرية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج؛ لترويع المواطنين بالقرية، عقب نشوب مشاجرة بينه وبين شخص ما تربطهما علاقة نسب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بقرية إدفا دائرة المركز، مفاده اتهام المدعو (محمد. ب. ح. ا- مبيض محارة- 35 سنة- يقيم بذات الناحية).

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بإثارته الذعر بين أهالي القرية بعد ترويعه المواطنين بإطلاق أعيرة نارية بشوارع القرية؛ وذلك عقب نشوب مشاجرة بينه وبين شخص تربطهما علاقة نسب، ثم فر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم المذكور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم ٤٧٢٢ إداري مركز شرطة سوهاج.

كما تقدم أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.