عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آثار الذعر في سوهاج.. النيابة تأمر بحبس مبيض محارة بواقعة إطلاق النار

بلطجي عز الظهر في
بلطجي عز الظهر في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس مبيض محارة في منتصف العقد الرابع من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإطلاق أعيرة نارية بشوارع قرية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج؛ لترويع المواطنين بالقرية، عقب نشوب مشاجرة بينه وبين شخص ما تربطهما علاقة نسب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بقرية إدفا دائرة المركز، مفاده اتهام المدعو (محمد. ب. ح. ا- مبيض محارة- 35 سنة- يقيم بذات الناحية).

انتهاء حياة عشريني وإصابة شقيقه داخل سيارة مشتعلة في سوهاج

أب يشرع في قـتل شقيق زوج ابنته و2 آخرين في سوهاج

received_571497195184536
received_571497195184536
received_1687348151733184
received_1687348151733184

بإثارته الذعر بين أهالي القرية بعد ترويعه المواطنين بإطلاق أعيرة نارية بشوارع القرية؛ وذلك عقب نشوب مشاجرة بينه وبين شخص تربطهما علاقة نسب، ثم فر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم المذكور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم ٤٧٢٢ إداري مركز شرطة سوهاج.

كما تقدم أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج بلطجي الظهر النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

مصر vs المغرب| مدرب المنتخب الأولمبي: نهائي صعب.. وخليفة صلاح: سنقاتل لحصد اللقب

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

مفاجأة .. أوسوريو يتلقى عرضين للرحيل عن الزمالك

موضوعات متعلقة

حبس عامل شرع في قـتل ابن خالته في سوهاج

ترشيحاتنا

مدحت صالح يبدع في غناء مقادير لـ طلال مداح بحفل "الأساتذة"

محافظ الإسكندرية: 7 مشروعات بتكلفة 1.660 مليار جنيه للتصدي لغرق الشواطئ

تبدأ من 450 ألف جنيه .. أحدث أسعار سيارات شيري 2023 في مصر

قرار عاجل من التموين بشأن بيع البنزين في السوق السوداء

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأردن: تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمر.. وصادرنا 65 مليون حبة كبتاجون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة صيفية في باريس

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ