أب يشرع في قـتل شقيق زوج ابنته و2 آخرين في سوهاج

أصيب أربعة أشخاص بينهم ربة منزل، بأعيرة خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم؛ بسبب خلافات المصاهرة القائمة فيما بينهم، بناحية قرية مزاتا دائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، يفيد بإشتعال مشاجرة بالأسلحة الخرطوش دائرة المركز، وسقوط 4 مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كلاً من طرف أول، المدعو "محمود ع. م- 32 سنة- عامل زراعي"، مصاب برش خرطوش بالصدر والذراع الأيسر، والمدعو "منصور أ. ع- 34 سنة- عامل زراعي"، مصاب برش خرطوش بالبطن، والمدعوة "سلوى ع. م- 45 سنة- ربة منزل"، مصابة برش خرطوش بالوجه والكتف الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

والطرف الثاني المدعو "المدثر ع. أ- 47 سنة- عامل زراعي"، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش، وأفادا تبادلا الطرفين الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما أدى لاصابتهم المنوه عنها؛ بسبب خلافات المصاهرة لكون شقيق الأول من الطرف الأول متزوج من نجلة الطرف الثاني.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.