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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الميراث الملعون.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في سوهاج

صدى البلد

لم يغمض له جفن عندما وسوس له الشيطان الرجيم بأن يفعل جريمته التي أثارت غضب الأهالي دائرة مركز شرطة سوهاج، شاب في ثلاثينات العُمر، لم يدق قلبه دقة رأفة وخوف على شقيقه لحظة واحدة بل عزم أن يُنهي حياته بين يديه.

طلق ناري سكن بالصدر من الناحية اليُمى، وأنهى حياة شاب في نهاية العقد الرابع من العُمر، لم يصدق عقل أن هذا الطلق الناري اطلقه عليه شقيقه عامل في الثلاثينات من عُمره، حيث قرر أن يتخلص منه لما بينهما من خلافات على الميراث الذي آل إليهما عن والدهما.

خلافات اشتعلت من خلالها مشاجرة نارية بين الشقيقين وكان بينهما شقيقهما الثالث يُحاول أن يهدأهما لكنه لم يستطع، وعلى الفور سمع أهالي المنطقة صوت عيار ناري ومن ثم عم صوت السكون، فجيعة أفجعت قلوب المواطنين بمحافظة سوهاج.

وذلك بعد مقـ.ـتل شاب على يدي شقيقه؛ بسبب خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، كيف للميراث أن يُذيب العشرة والمحبة والأخوة والحنين بينهما؟ كيف للميراث أن يُنسيهما مكانة كلًا منهما لدى الأخر؟ كيف لأخ أن يحيا دون أخيه في سلام؟

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة شاب في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى، على يدي شقيقه؛ بسببه خلافات بينهما على الميراث، دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة شاب إثر إصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُمنى.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "رجب ج. ع. م- 37 سنة- حداد- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال شقيقه المدعو "علي ج. ع. م- 40 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، إتهم شقيقهما المدعو "زاهر ج. ع. م- 36 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي على شقيقهما المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته ووفاته؛ بسبب خلافات بينهما على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن طبنجة حلوان عيار 9 مم، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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