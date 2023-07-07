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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة عشريني وإصابة شقيقه داخل سيارة مشتعلة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر بينما أصيب شقيقه بكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، مفاده انتهاء حياة شاب وإصابة شقيقه، إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "محمد أ. ح- 25 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة- ويقيم بمركز البلينا"، اختلت عجلة القيادة بيديه؛ ما أدى إلى انقلابها وإشتعال النيران بها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث انتهاء حياة قائد السيارة، وإصابة شقيقه المدعو "محمود أ. ح- 23 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية"، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، من مستقلي السيارة، وقرر شقيق والدتهما المدعو "عبد الناصر م. م- 65 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما تقدم.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بجرجا، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيطرت على النيران المشتعلة بالسيارة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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