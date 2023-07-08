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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، امتحان مادة التوحيد، وذلك ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

وشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية، والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

وأكد جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

العلمي الثانوية الازهرية التوحيد امتحانات

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