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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 علامات غير شهيرة تدل على تدهور صحة الكلى

صدى البلد

الكثير من الناس لا يهتمون دائما بعمل فحوصات دورية للإطمئنان على صحتهم، فمن الممكن أن تصيبهم بعض الأمراض وهم لا يشعرون بعلاماتها الأولية، أو يعتقدونها أمور بسيطة لا تستدعي القلق، ولكن هناك العديد من الأمراض تظهر لها علامات ومأعراض أولية غير متوقعة، مثل أمراض الكلى.

وإليكم بعض الأعراض والمؤشرات الأولية التي تشير إلى إصابتك بأمراض الكلى التي قد تصل للفشل الكلوي، وفقا لما جاء بموقع "timesofindia".

البشرة الجافة
اتمارس الكلى في حالتها الطبيعية عدة وظائف مهمة بالنسبة لجسم الإنسان، فهي تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة العظام، كما تعمل بفعالية على إزالة النفايات والسوائل الزائدة من الجسم، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفي حالة عدم قدرة الكلى في الحفاظ على توازن المعادن والعناصر الغذائية في الدم بشكل صحيح، ونقص المعادن وأمراض العظام من الممكن أن تظهر في صورة جفاف على الجلد وحكة شديدة.

التبول بشكل متكرر
قد تشير رغبتك الكثيرة في التبول بشكل متكرر خاصة في الليل، إلى مرض كلوي، بسبب حدوث تلف في مرشحات الكلى.

انتفاخات حول العين
من أعراض تلف الكلى، هو إفرازها للكثير من البروتين، مما يسبب انتفاخ بشكل ملحوظ حول العين.

فقدان الشهية
عدم شعورك بالجوع لساعات طويلة، قد يكون لسبب متعلق بأمراض الكلى، فتراكم السموم الناتج عن ضعف وظائف الكلى يمكن أن يفقد شهيتك في الجوع لأيام

البشرة الجافة التبول بشكل متكرر الدم الحمراء الحفاظ على صحة السوائل الزائدة تراكم السموم

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