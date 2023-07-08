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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مطلوب فورًا في الاتحاد السعودي| حكاية عرض مغري لنجم منتخب مصر.. تفاصيل

منتخب مصر
منتخب مصر

ترددت منذ عدة أيام أخبار عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بلاعب كرة القدم المصري محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن الاتحاد قدّم عرضًا مغريًا للأهلي المصري لاستعارة عبد المنعم، الذي من المرجح أن يحل محل مواطنه أحمد حجازي في قلب دفاع الفريق.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، الذي يمتلك 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد أعلن أنه استحوذ على أربعة أندية في الدوري السعودي في وقت سابق من هذا الشهر.

هذه الأندية هي: الاتحاد، والأهلي، والنصر، والهلال، وبناء عليه سيتم جذب العديد من النجوم العالميين للعب في صفوف هذه الأندية خلال الفترة المقبلة.

عرض مغري لنجم منتخب مصر

بخلاف مدافع الأهلي، فقد تلقى محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، عرضًا رسميًا ومغريا من الاتحاد السعودي.

ووفقًا لبرنامج "أسبوع كورة" المذاع على أون تايم سبورتس، تلقى تريزيجيه، عرضًا رسميًا من العميد الاتحادي، الذي ينظر إلى اللاعب، باعتباره ضمن أفضل الأسماء المحترفة في الملاعب الأوروبية.

ويقف نادي طرابزون سبور، عقبة أمام انتقال النجم المصري إلى الاتحاد، في الصيف الحالي؛ وذلك بسبب رغبته في تسويق اللاعب في أوروبا، وليس منطقة الخليج.

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وحسب ما ذكره البرنامج، يضغط وكيل أعمال محمود تريزيجيه حاليًا، على إدارة النادي التركي؛ من أجل بيع عقد اللاعب إلى العملاق السعودي، خاصة أن الأخير سيدفع مبلغ كبير، لحسم الصفقة.

والجدير بالذكر أن تريزيجيه انضم إلى طرابزون سبور في صيف 2022، ولعب 41 مباراة رسمية سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 آخرين.

هل يعود تريزيجيه إلى الأهلي؟

في سياق متصل، ترددت أنباء مؤخرا عن وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع تريزيجيه لاعب الفريق السابق، من أجل عودته لصفوف الفريق مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نفى تريزيجيه هذه الأنباء، خلال حواره ببرنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»، قائلا: «الأهلي لم يفاوضني من قريب أو بعيد من أجل العودة».

وأضاف: «أنا ابن الأهلي، ولو كان النادي يرغب في ضمي لتحدث معي أحد لمعرفة قراري، ثم التحدث مع إدارة نادي طرابزون».

وأكمل: «في الوقت الحالي أنا مرتبط بتعاقد، وعقدي ممتد لمدة 3 مواسم قادمة ولن يحدث أي تفاوض بيني وبين النادي الأحمر».

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